Стремоусов заявил об отражении всех атак украинских войск в Херсонской области

Российские войска отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления в Херсонской области. Такое заявление в среду, 19 октября, сделал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, отметив, что линия обороны удерживается.

«На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны», - отметил заместитель главы администрации Херсонской области в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram.

Как отметил Стремоусов, украинская армия пыталась продвигаться на направлении Новая Каменка - Берислав силами двух батальонов 128-й горно - штурмовой и танкового батальона 17-й бригады.

Напомним, сегодня, 19 октября, администрации города Алешки в среду, 19 сентября, сообщила о том, что началось организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона.