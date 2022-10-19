Аналитик спрогнозировал резкий подъем цен на газ в Европе в ноябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цены на газ в Европе впервые за несколько месяцев пошли вниз. Но эксперты уверены, что это связано с погодными условиями и как только начнутся холода, ситуация изменится. Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов полагает, что уже к середине ноября цены на бирже снов пойдут вверх, так как начнется сезон зимних закупок.

В настоящий момент в ЕС стоит относительно теплая погода, а газовые хранилища многих стран заполнены на 95-100%. Закономерно, что цены стали падать.

- К середине ноября снова появится потребность закупать газ, причем в колоссальных объемах. Тогда цены гарантировано поползут вверх, — заявил Демидов NEWS.ru.

18 октября цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 1 100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня.