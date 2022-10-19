Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«В Донецкой народной Республике, Луганской народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», – заявил глава государства на совещании Совета безопасности России.

По словам президента, документ сразу же будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О решении ввести военное положение в новых регионах РФ проинформирована и Государственная дума, отметил он.

Напомним, 30 сентября 2022 Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.