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Политика19 октября 2022 11:48

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах России

Документ сразу же будет направлен на утверждение в Совет Федерации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России

Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«В Донецкой народной Республике, Луганской народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», – заявил глава государства на совещании Совета безопасности России.

По словам президента, документ сразу же будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О решении ввести военное положение в новых регионах РФ проинформирована и Государственная дума, отметил он.

Напомним, 30 сентября 2022 Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.