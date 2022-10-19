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Политика19 октября 2022 11:52

Путин поручил создать Специальный координационный совет по спецоперации

Его возглавит Михаил Мишустин
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил создать Специальный координационный совет по спецоперации

Путин поручил создать Специальный координационный совет по спецоперации

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа по созданию в правительстве Специального координационного совета.

«Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров», – заявил глава государства в ходе совещания Совета безопасности России.

Как писал сайт KP.RU, Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер обяъснил необходимость этого решения тем, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила.

Согласно документу, правительству России поручено в течение трех дней представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение. Указ вступает в силу с четверга, 20 октября.