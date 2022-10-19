Путин поручил создать Специальный координационный совет по спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа по созданию в правительстве Специального координационного совета.

«Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров», – заявил глава государства в ходе совещания Совета безопасности России.

Как писал сайт KP.RU, Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер обяъснил необходимость этого решения тем, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила.

Согласно документу, правительству России поручено в течение трех дней представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение. Указ вступает в силу с четверга, 20 октября.