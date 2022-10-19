Путин издал указ о введении территориальной обороны на новых территориях России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вводится территориальная оборона. Соответственно в этих регионах будут созданы штабы территориальной обороны.

"На территориях субъектов Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего Указа, в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)", - говорится в указе.

Согласно первому пункту указа, необходимо провести мобилизационные мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов и органах местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне. Это сделано с целью защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

"Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.

Также на совещании Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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