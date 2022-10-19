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Политика19 октября 2022 14:26

В Совфеде заявили, что указ Путина о военном положении в новых регионах России не потребует изменений законов

Все уже учтено, отметил вице-спикер верхней палаты Косачев
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Указ Путина о военном положении в новых регионах России не потребует изменений законов

Указ Путина о военном положении в новых регионах России не потребует изменений законов

Фото: REUTERS

Указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не потребует изменений в законодательство, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Указы президента не потребуют изменений в законодательство РФ, все учтено», – сказал парламентарий журналистам.

Как заверил вице-спикер Совфеда, оснований для паники нет.

Напомним, в среду, 19 октября, Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях. Решение главы государства вызван применением против территориальной целостности Российской Федерации вооруженной силы.

Согласно документу, дополнительные полномочия даются всем руководителям регионов. Высшие должностные лица должны будут уделять все силы безопасности людей, охране, антитеррористической защищенности критически важных объектов инфраструктуры.

Сайт KP.RU разбирался, что значит введение военного положения в новых регионах России.