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В мире19 октября 2022 14:52

Греция начала передавать Украине БМП советского производства

Ранее они находились на вооружении ГДР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Греция начала передавать Украине БМП советского производства

Греция начала передавать Украине БМП советского производства

Фото: ru.wikipedia.org

Греция начала передачу Украине боевых машин пехоты БМП-1, произведенные Советским Союзом, рассказал глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Скоро они прибудут в нашу армию», – сказал дипломат на пресс-конференции.

По словам Кулебы, Афины обещали Киеву проработать запрос украинских властей на поставку систем противовоздушной обороны.

БМП-1 советского производства ранее находись на вооружении армии Германской демократической республики. Позже они были переданы Греции властями ФРГ.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в долгосрочной перспективе Североатлантического альянс намерен снабжать Украину вооружениями, а также обеспечить ее переход от советского к западному оружию.