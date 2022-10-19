Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна в 2022 году

В Минсельхозе заявили, что собрано 147,5 млн тонн зерна в 2022 году Фото: REUTERS

Осенний сбор зерна в 2022 году увенчался достижением исторических рекордов российских аграриев. В этом году удалось собрать 147,5 млн тонн в бункерном весе. Об этом говорится в телеграм-канале Минсельхоза.

"Достигли исторического рекорда по сбору зерна. На данный момент собрано 147,5 млн тонн в бункерном весе, при этом уборка еще продолжается", - отмечается в сообщении.

Министр сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева выразил надежды на то, что максимальный урожай зерна все же составит 150 млн тонн.

«Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом», – сказал Дмитрий Патрушев на оперштабе в Минсельхозе.

Ранее Минсельхоз уточнял, что по планам рассчитывают собрать 150 млн тонн зерна в 2022 году, из которых 100 млн тонн составит пшеница. Согласно данным Росстата, урожай зерновых в России в 2021 году достиг 121,4 млн тонн, в 2020 году - 133,5 млн тонн.

2 сентября Минсельхоз отчитался о том, что Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки во II полугодии 2022 года до 30 миллионов тонн зерна

16 сентября 2022 года российские экономические операторы получили сигнал, что могут вывозить продовольственную продукцию через территорию Турции в рамках "зерновой сделки". Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Месяцем позже, 13 октября, Владимир Путин заявил о том, что по-прежнему лишь небольшая доля продовольствия по "зерновой сделке" вывозится из украинских портов в беднейшие страны.

"Зерновая сделка" была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии России, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре текущего года. В Организации объединенных наций полагают, что заключенное соглашение о вывозе зерна из украинских портов может стать шагом на пути к миру между Киевом и Москвой.