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Политика19 октября 2022 15:33

Путин поручил обеспечить своевременные выплаты довольствия мобилизованным

Также глава государства поручил установить для мобилизованных размеры денежного довольствия и отдельных выплат в размере не менее 195 тысяч рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил обеспечить своевременные выплаты довольствия мобилизованным

Путин поручил обеспечить своевременные выплаты довольствия мобилизованным

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству России обеспечить своевременные выплаты довольствия россиянам, призванным в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации.

«Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России обеспечить своевременное получение денежного довольствия и отдельных выплат в установленном размере каждым гражданином Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации», – говорится поручении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Минобороны и Минфину поручено установить для мобилизованных граждан размеры денежного довольствия и отдельных выплатв размере не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц.

Как писал сайт KP.RU, входе заседания Совета безопасности глава государства заявил, что ежемесячные выплаты мобилизованным россиянам должны составлять не менее 195 тысяч рублей.