Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире19 октября 2022 16:49

Эрдоган обсудил с Зеленским по телефону последние события на Украине

Эрдоган в очередной раз призвал Зеленского к мирному урегулированию
Владимир РОМАНЕНКО
Эрдоган обсудил с Зеленским по телефону последние события на Украине

Эрдоган обсудил с Зеленским по телефону последние события на Украине

Фото: REUTERS

19 октября состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили последние события русско-украинского конфликта. Об этом сообщили в канцелярии главы Турции.

"В ходе переговоров Эрдоган заявил, что дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой вклад в прекращение войны путем переговоров", - говорится в сообщении.

Канцелярия отметила также, что Владимир Зеленский выразил слова соболезнования Эрдогану в связи с трагическими событиями на шахте в Бартыне на севере Турции.

Буквально вчера, 18 октября, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в ближайшее время проведение личной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли возможно. Несмотря на то, что Турция предлагала неоднократно организовать переговоры в Стамбуле, на данный момент предпосылок для этого нет, уточнил представитель.