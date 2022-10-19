Эрдоган обсудил с Зеленским по телефону последние события на Украине Фото: REUTERS

19 октября состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили последние события русско-украинского конфликта. Об этом сообщили в канцелярии главы Турции.

"В ходе переговоров Эрдоган заявил, что дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой вклад в прекращение войны путем переговоров", - говорится в сообщении.

Канцелярия отметила также, что Владимир Зеленский выразил слова соболезнования Эрдогану в связи с трагическими событиями на шахте в Бартыне на севере Турции.

Буквально вчера, 18 октября, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в ближайшее время проведение личной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли возможно. Несмотря на то, что Турция предлагала неоднократно организовать переговоры в Стамбуле, на данный момент предпосылок для этого нет, уточнил представитель.