В Росстате сообщили, что задолженность по зарплате в России на 1 октября 2022 составила 942,4 млн рублей Фото: REUTERS

Согласно данным Росстата от 1 октября 2022 года, задолженность по зарплате в России составила 942,4 млн рублей. Это превышает сумму задолженности, зафиксированную в сентябре этого года, на 97,4 млн рублей, то есть увеличилась на 11,5 %.

Самая большая задолженность по зарплате перед работниками оказалась в сфере обрабатывающего производства. Она составила почти 42%. Второе место занимает сфера строительства. От общей задолженности процент невыплаченных зарплат достиг отметки в 13%. Долги в сфере охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовки, составили 9,5%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября 2022 года на долги, которые накопились в 2022 году, приходится 465,1 млн рублей или 49,4%. Все остальное приходится на неисполненные выплаты предыдущих лет. Так за 2021 год работникам до сих пор не выплатили 131,4 млн рублей (13,9%), за 2020 год и ранее - 345,9 млн рублей (36,7%).

За минувший месяц, по данным Росстата, зарплату не выплатили в масштабах общего долга лишь 1% работников.

Сегодня, 19 октября, сайт KP.RU рассказал, кто в России получает самую большую и самую маленькую зарплату. Так, нефтяники стали чемпионы России по зарплатам: они зарабатывают в среднем 175 тысяч рублей. Следом идут менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч) и представители авиационной отрасли (154 тысячи рублей). А самыми низкооплачиваемыми в России оказались производители одежды (26,5 тысяч рублей в среднем). Недалеко ушли по доходам сотрудники сферы образования и ресторанного бизнеса (чуть больше 32 тысяч).

При этом сегодня, 19 октября, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить своевременные выплаты довольствия россиянам, призванным в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. Минобороны и Минфину поручено установить для мобилизованных граждан размеры денежного довольствия и отдельных выплат в размере не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц.