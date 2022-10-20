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Политика20 октября 2022 3:47

Красноярский губернатор Усс назвал политизированным процесс против его сына в США

Артема Усса обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег
Мария ПАВЛОВА
Губернатор Усс назвал политизированным процесс против его сына в Соединенных Штатах.

Губернатор Усс назвал политизированным процесс против его сына в Соединенных Штатах.

Фото: REUTERS

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированным процесс против его сына Артема Усса, который начат в Соединенных Штатах. Напомним, Артем Усс находится в числе пяти граждан Российской Федерации, кому в США предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Губернатор подчеркнул, что обвиняемые занимались поставкой нефтепродуктов и товаров, которые являются обыкновенными на мировом рынке.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», - написал Александр Усс в своем Telegram в четверг 20 октября.

Политический окрас этих обвинений очевиден, считает чиновник.

Ранее сообщалось, что Артема Усса арестовали в Италии и он ждет экстрадиции в США. Другой обвиняемый - Юрий Орехов - взят под стражу в Германии.

Также на KP.RU сообщалось, что владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура заподозрили в помощи российским миллиардерам в уклонении от санкций.