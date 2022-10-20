Красноярский губернатор Усс назвал политизированным процесс против его сына в США

Губернатор Усс назвал политизированным процесс против его сына в Соединенных Штатах.
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Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированным процесс против его сына Артема Усса, который начат в Соединенных Штатах. Напомним, Артем Усс находится в числе пяти граждан Российской Федерации, кому в США предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Губернатор подчеркнул, что обвиняемые занимались поставкой нефтепродуктов и товаров, которые являются обыкновенными на мировом рынке.
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», - написал Александр Усс в своем Telegram в четверг 20 октября.
Политический окрас этих обвинений очевиден, считает чиновник.
Ранее сообщалось, что Артема Усса арестовали в Италии и он ждет экстрадиции в США. Другой обвиняемый - Юрий Орехов - взят под стражу в Германии.
Также на KP.RU сообщалось, что владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура заподозрили в помощи российским миллиардерам в уклонении от санкций.