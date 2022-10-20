Япония в разы сократила импорт зерновых из России

Япония значительно снизила импорт российского зерна Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Япония резко сократила закупки зерновых у России в 2022 году. Об этом сообщает японское министерство финансов.

Как следует из данных ведомства, в сентябре импорт российских зерновых упал в разы – на 81,9%, а за полгода (с апреля по сентябрь) – на 70,5%.

Также в сентябре наблюдается существенное снижение импорта овощей из РФ. Он снизился на 76,7%. Однако за полгода, напротив, наблюдается прирост закупок на 10,3%.

С апреля по сентябрь рост закупок российского мяса вырос на 300%, а фруктов и вовсе – на 912,8%, следует из сведений Минфина Японии.

Как ранее писал сайт KP.RU, Япония собирается заключить мирный договор с Россией. Соответствующее заявление в своей программной речи в парламенте сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.

По его словам, Токио, несмотря на сложности в отношениях с Москвой, собирается "решить свою территориальную проблему", а также заключить мирное соглашение с РФ.