Видео ударов дронами «Ланцет» по технике ВСУ показало Минобороны России

Беспилотники "Ланцет" поразили технику Вооруженных сил Украины Фото: пресс-служба "Ростеха"

Министерство обороны России показало видео ударов дронами-камикадзе «Ланцет» по технике Вооруженных сил Украины.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, беспилотные летательные аппараты поражают буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ. Как отметили в Минобороны, координаты целей в режиме реального времени передавались с БПЛА.

По информации РИА Новости, удары по украинской технике велись на Николаево-Криворожском направлении.

Напомним, несколько сотен барражирующих боеприпасов российского производства были применены в ходе боевых действий на Украине Вооруженными силами РФ. Речь идет о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов».

Ранее модернизированная версия боеприпаса «Ланцет» получила новую аэродинамику, поэтому теперь имеет одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение.