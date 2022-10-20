Российские военные применили на Украине несколько сотен отечественных дронов-камикадзе

Российские войска применили в ходе спецоперации на Украине несколько сотен БПЛА отечественного производства. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Несколько сотен барражирующих боеприпасов российского производства были применены в ходе боевых действий на Украине вооруженными силами РФ. Об этом в четверг 20 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник

«Речь идет о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов», — уточнил собеседник агентства, отметив, что российские дроны-камикадзе высокоэффективны при уничтожении систем ПВО, зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций различного типа, а также для поражения живой силы ВСУ.

«Украинские боевики успевают услышать подлетающий дрон только в самый последний момент, когда уже слишком поздно», - рассказал собеседник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении.

Также российские войска нанесли новые удары по объектам военного управления Украины. Все цели успешно поражены, отметили в Минобороны РФ.

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