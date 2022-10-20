Мишустин назвал абсурдными попытки исключить Россию из глобальной торговли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытки исключить Россию из мировой торговли являются абсурдными, поскольку РФ продолжает играть в ней важную роль, считает председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Сами намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. С давних времен наша страна была и остается ее важной составляющей. Да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно», – заявил премьер-министр России на форуме «Сделано в России».

Как писал сайт KP.RU, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена уходить с глобальной экономической арены. По его словам, страну пытаются выдавить, однако это невозможно.

Глава государства указал на «огромные технологические преимущества», в том числе высоких технологиях, отметив, что все это «само собой разумеющееся» и Россия не намерена себя «от этого отрезать».