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Политика20 октября 2022 8:57

Мишустин назвал абсурдными попытки исключить Россию из глобальной торговли

Мировую промышленность трудно представить без российских ресурсов, отметил премьер РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мишустин назвал абсурдными попытки исключить Россию из глобальной торговли

Мишустин назвал абсурдными попытки исключить Россию из глобальной торговли

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытки исключить Россию из мировой торговли являются абсурдными, поскольку РФ продолжает играть в ней важную роль, считает председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Сами намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными. С давних времен наша страна была и остается ее важной составляющей. Да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно», – заявил премьер-министр России на форуме «Сделано в России».

Как писал сайт KP.RU, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена уходить с глобальной экономической арены. По его словам, страну пытаются выдавить, однако это невозможно.

Глава государства указал на «огромные технологические преимущества», в том числе высоких технологиях, отметив, что все это «само собой разумеющееся» и Россия не намерена себя «от этого отрезать».