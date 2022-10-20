В Бундестаге призвали Шольца отменить санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии должно отменить все санкции в отношении России и прекратить поставлять вооружение Украине, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«Вы с вашей односторонней ориентированностью на США ведете германскую экономику к гибели. Откажитесь от вашей основанной на ценностях санкционной политики и остановите поставки оружия Украине. Помогите урегулировать конфликт в Европе посредством переговоров», – заявил депутат, обращаясь к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в ходе выступления в Бундестаге.

Кроме того, Хрупалла призвал главу германского правительства расследовать атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» и содействовать возобновлению поставок газа по ним.

Как писал сайт KP.RU, ранее Шольц заявил об «обратном эффекте» антироссийских санкций. Он назвал антироссийские санкции «самыми жесткими», которые когда-либо вводились против страны такого масштаба и отметил, что страны, решившиеся применить подобные меры, должны быть в состоянии «переварить» ограничения.