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Политика20 октября 2022 9:41

Российские военные поразили назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины

Минобороны РФ заявило о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские военные поразили назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины

Российские военные поразили назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в четверг, 20 октября, заявило, что Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления, а также системы энергетики Украины. Об этом сообщил журналистам в четверг

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации, все назначенные объекты поражены.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин сказал о том, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, заявив, что такие меры нужны ввиду обстоятельств.