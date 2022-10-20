Российские войска сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе Фото: REUTERS

Вооруженные силы России сорвали попытки украинских военных форсировать реку Жеребец в Луганской и Донецкой народной республиках, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Красно-Лиманском направлении сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Российская артиллерия и авиация отбросила противника на исходные позиции, уничтожив более 40 украинских военнослужащих, две БМП и три пикапа, отмечается в сообщении.

Кроме того, подразделения ВСУ попытались прорвать оборону в Херсонской области, задействовав для этого три батальона, один из которых танковый. В районе населенного пункта Суханово им удалось вклиниться в оборону российских подразделений, однако ВС России нанесли противнику значительное поражение. Как подчеркнули в Минобороны России, украинским подразделениям пришлось беспорядочно бежать, они потеряли более 200 человек, 14 танков и 16 бронированных машин.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВСУ потеряли более 30 военных при попытке форсировать реку Жеребец в ЛНР.