Бизнесмен Рубен Варданян согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха Фото: ТАСС

Миллиардер Рубен Варданян возглавит правительство Нагорного Карабаха в ноябре этого года. Об этом сообщил сам бизнесмен, отметив, что население непризнанной республики поддержали его кандидатуру.

«В начале ноября официально вступлю в должность госминистра Арцаха и тогда изложу наши стратегические цели и первоочередные задачи, которые нам предстоит решать, а также сообщу о первых шагах, которые мы предпримем. Полтора месяца встреч с жителями республики, с ее политическими и общественными деятелями убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах и хотят видеть во мне ответственного лидера», – написал он в Telegram.

Как заявил Варданян, обострение политических событий вокруг Армении и Нагорного Карабаха не оставляет ему время для раздумий. От решения Арцахского вопроса зависят и судьбы Армении и Армянского мира, отметил миллиардер.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября Рубен Варданян заявил об отказе от российского гражданства и решении переехать в Нагорный Карабах.