Российские военные уничтожили свыше 200 противников на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные уничтожили свыше 200 противников за сутки на Николаево-Криворожском направлении. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Российские Вооруженные силы за сутки уничтожили свыше 200 человек живой силы противника на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале в четверг, 20 октября 2022 года.

Поражены также 16 бронемашин, 14 танков и семь автомобилей. 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Захвачены в качестве трофеев два танка, одна бронемашина и установка разминирования УР-77.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские войска предприняли попытку прорвать оборону в Херсонской области, но получили решительный отпор. Попав в засаду, противник обратился в беспорядочное бегство.

Напомним, Минобороны России продолжает уничтожать системы военного управления Украины. Ракеты и дроны точечно выжигают энергетические объекты, что обеспечивали военную промышленность и вооруженные формирования киевского режима. Подробнее читайте в материале на сайте "Комсомольской правды".