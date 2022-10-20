ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но попали в засаду и обратились в бегство

Попытка наступления ВСУ на Херсон провалилась Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление в Херсонской области в направлении населенных пунктов Новая Каменка и Червоный Яр. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России в четверг, 20 октября 2022 года.

Противник бросил в бой около трех батальонов, один из которых танковый. Попытка прорвать оборону российских войск обернулась провалом – нападавшие попали в засаду, после чего обратились в беспорядочное бегство.

"За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали", - говорится в сообщении ведомства.

Как писал сайт KP.RU, замглавы региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ начали наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области. По его словам, все атаки украинских войск отражены, а российские силы продолжают удерживать линию обороны. По словам чиновника, обстановка в Херсонской области остается напряженной, но контролируемой.

Напомним, днем ранее Кирилл Стремоусов заявил, что наступление ВСУ на Херсон может начаться в ближайшее время. По его словам, в связи с этим не исключены обстрелы города Херсона м правобережной части Херсонской области.