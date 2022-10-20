Премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку Фото: REUTERS

20 октября 2022 года премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Она признала, что не в состоянии справиться со своей задачей.

По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента".

- Мне был выдан мандат на то, чтобы изменить ситуацию в сфере энергетики, снизить налоги и добиться экономического роста, чтобы воспользоваться преимуществами Брексита (выход Британии из ЕС). Я признаю, что в сложившейся ситуации я не могу справиться со своей задачей. Поэтому я сегодня уведомила короля, что ухожу в отставку, - заявила Трасс журналистам.

Напомним, в этом году 5 сентября Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Британии после Маргарет Тетчер и Терезы Май. На тот момент она стала премьером из-за многочисленных провалы предыдущего премьера, Бориса Джонсона. Трасс останется на посту, пока не будет выбран преемник.