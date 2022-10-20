Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 октября 2022 13:45

Премьер Израиля назвал опасным сближение России с Ираном

Иран является опасным террористическим государством
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер-министр Израиля Яир Лапид

Премьер-министр Израиля Яир Лапид

Фото: REUTERS

Развитие отношений между Россией и Ираном представляет опасность для Израиля и всего мира, считает израильский премьер-министр Яир Лапид.

«Мы думаем, что отношения между Россией и Ираном являются серьезной проблемой не только для Израиля, но и для Украины, Европы и всего мира. Иран – опасное террористическое государство, а тот факт, что Россия ведет с ним бизнес, подвергает весь мир опасности», – заявил политик в интервью RTVI.

Лапид также отметил, что Иерусалим предупреждал мир об опасности применения иранских беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в минувший вторник, 18 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает какой-либо информацией о закупках или задействовании иранских БПЛА, отметив, что используется российская техника с отечественным наименованиями.