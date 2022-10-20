Постпред Украины в ООН Кислица оскорбил российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица перешел на личные оскорбления российских дипломатов. На это отреагировал представитель Москвы Дмитрий Полянский, который в ответ сообщил ему, что "до дна осталось немного".

Все началось с того, что киевский дипломат опубликовал в своем посте в социальной сети Twitter комментарий, в котором назвал логику Москвы "дебильной", а дипломата Полянского - "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН". Такими образом Кислица отреагировал на позицию Москвы вокруг обвинений в адрес РФ в использовании иранских дронов.

- На Украине, видимо ... обеспокоены поведением своих дипломатов и тем, как это влияет на имидж страны. Так что продолжайте в том же духе, господин Кислица, до дна осталось еще немного, - написал в ответ в своем Telegram-канале Полянский.

Ранее Полянский заявлял, что утверждения постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы о том, что Россия не имеет права на членство ООН, построены на демагогии.