Киев умолял США не бросать Украину Фото: REUTERS

Главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пришлось умолять cпецкомитет по разведке палаты представителей американского конгресса не бросать Украину в конфликте с Россией. Об этом изданию Newsweek рассказал конгрессмен от Калифорнии, демократ Эрик Суолуэлл.

- На встрече Андрей Ермак умолял меня и моих коллег из cпецкомитета по разведке палаты представителей конгресса не дрогнуть, - отмечается в публикации.

Ермак заявлял, что "без американской военной поддержки произойдет новый виток эскалации между Россией и Украиной и тогда конфликт рискует перекинуться на соседние страны".

Однако в реальности возможная победа республиканцев на промежуточных выборах может остановить изначальную поддержку Киева. Все дело в том, что такая позиция по украинскому кризису не входит в планы консерваторов, напоминает Суолуэлл.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты могут прекратить выделение Украине финансовой помощи, если на выборах в палату представителей победят республиканцы. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на сделанные членами Республиканской партии заявления. Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг отметил, что в США достаточно внутренних проблем, требующих безотлагательного решения.