В США допустили прекращение помощи Украине в случае победы республиканцев на выборах

СМИ рассказали, при каком условии США могут прекратить финансирование Украины. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соединенные Штаты могут прекратить выделение Украине финансовой помощи, если на выборах в палату представителей победят республиканцы. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на сделанные членами Республиканской партии заявления.

Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг отметил, что в Соединенных Штатах достаточно внутренних проблем, требующих безотлагательного решения.

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», - сказал он в интервью изданию.

Келли подчеркнул, что мнение американских избирателей трансформируется в сторону прекращения выделения помощи Украине.

Ранее сын экс-президента США Трампа высмеял Зеленского за выпрашивание денег у Запада. Трамп-младший выложил в сеть коллаж с «работающим из дома» Зеленским.

Напомним, в октябре Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на 12,35 млрд долларов.

Также Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 725 млн долларов.

Тем временем американцы назвали Украину «самой коррумпированной страной в мире» и обвинили Байдена в отсутствии стандартов демократии из-за поддержки Украины.