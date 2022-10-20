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Политика20 октября 2022 3:56

В США допустили прекращение помощи Украине в случае победы республиканцев на выборах

Axios назвала условие, при котором Соединенные Штаты перестанут помогать Украине
Мария ПАВЛОВА
СМИ рассказали, при каком условии США могут прекратить финансирование Украины.

СМИ рассказали, при каком условии США могут прекратить финансирование Украины.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соединенные Штаты могут прекратить выделение Украине финансовой помощи, если на выборах в палату представителей победят республиканцы. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на сделанные членами Республиканской партии заявления.

Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг отметил, что в Соединенных Штатах достаточно внутренних проблем, требующих безотлагательного решения.

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», - сказал он в интервью изданию.

Келли подчеркнул, что мнение американских избирателей трансформируется в сторону прекращения выделения помощи Украине.

Ранее сын экс-президента США Трампа высмеял Зеленского за выпрашивание денег у Запада. Трамп-младший выложил в сеть коллаж с «работающим из дома» Зеленским.

Напомним, в октябре Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на 12,35 млрд долларов.

Также Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 725 млн долларов.

Тем временем американцы назвали Украину «самой коррумпированной страной в мире» и обвинили Байдена в отсутствии стандартов демократии из-за поддержки Украины.