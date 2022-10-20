Зеленский ввел санкции против Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко Фото: Иван МАКЕЕВ

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой. Также в список оказалась включена телеведущая Регина Тодоронко. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Офиса Зеленского.

Отмечается, что все они являются гражданами Украины, но проживают на территории России.

Теперь всем перечисленным лицам на Украине будут ограничены торговые операции, их активы заблокируют и лишат возможности вывода капитала за границу Украины. Данные санкционные меры будут действовать 5 лет.

Напомним, Ани Лорак родилась на Украине, однако популярность и состояние заработала именно в России. С момента начала специальной военной операции певица хранила молчание.

Что касается Регины Тодоренко, то она родом из Одессы. Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" вышла замуж за российского певца Влада Топалова. Недавно у пары родился второй ребенок. Регина признавалась, что они с мужем договорились не спорить о политике, поскольку Влад – патриот России, а у Регины в Одессе остались родители, за которых она переживает.