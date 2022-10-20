В Белгородской области в руках у ребенка сдетонировало устройство, похожее на дрон ВСУ

Ребенок пострадал от взрыва предмета, похожего на украинский дрон, в Белгородском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девятилетний ребенок в Белгородском районе получил тяжелые травмы после того, как у него в руках сдетонировал неизвестный предмет, похожий на используемые украинскими вооруженными формированиями беспилотные летательные аппараты. Об этом в четверг 20 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе девятилетний ребенок нашёл на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что у мальчика открытые травмы конечностей, он находится в областной больнице. Медики оказывают пострадавшему ребенку необходимую помощь, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Донецке от подрыва на украинской мине «Лепесток» пострадал 15-летний подросток.

В августе Донецке ребенок и женщина подорвались на украинской мине «Лепесток». ЧП произошло в Кировском районе Донецка.

Тем временем в ООН выразили беспокойство из-за ударов Украины по Белгородской области.