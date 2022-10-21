Глава Крыма Аксенов назвал командующего российскими войсками в районе спецоперации Суровикина офицером с нужным полководцу качествами

Глава Крыма Аксенов дал оценку профессиональным качествам генерала Суровикина. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ, ТАСС.

Генерал Суровикин, который командует российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции, обладает качествами, которые необходимы полководцу. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выступая в эфире Соловьев Live в четверг 20 октября.

«Сергей Владимирович Суровикин – это честный, правильный офицер, мужественный, у которого есть решительность и нужные полководцу качества», - сказал Аксенов.

Напомним, в начале октября командующим российскими войсками в районе спецоперации назначен генерал Сергей Суровикин, который известен жесткими и нестандартными решениями на поле боя.

Сергей Суровикин после назначения дал первое интервью 18 октября 2022 года и рассказал об обстановке на фронте, ежедневных потерях украинских войск, эффективности российского оружия и обозначил ближайшие планы командования противника – Херсонское направление, где Украина может попытаться массированным ударом разрушить дамбу Каховской ГЭС. Полный текст интервью здесь на KP.RU.

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