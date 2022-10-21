Депутат Поллард призвал избегать эскалации на фоне запуска Су-27 ракеты в направлении ВВС Британии

Инцидент с российским истребителем обеспокоил британцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лондону нужно избегать эскалации напряженности в отношениях с Россией на фоне запуска ракеты истребителем Су-27 в сторону самолета-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Об этом заявил депутат от Лейбористской партии Люк Поллард. Его слова приводит газета Sun.

"Этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов", - подчеркнул британский народный избранник, добавив, что случившееся "внушает опасения".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава военного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что в конце сентября российский истребитель Су-27 выпустил ракету в направлении британского разведывательного самолета RC-135 Rivet Joint над Черным морем.

По его словам, инцидент произошел в международном воздушном пространстве, что признали и в российском Минобороны, где объяснили случившееся "технической неисправностью". Уоллес добавил, что после этого RC-135 вернулся к выполнению запланированных полетов, но уже в сопровождении истребителей ВВС Британии.