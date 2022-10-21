Двое сотрудников телекомпании погибли при обстреле переправы в Херсоне со стороны ВСУ

"Газель" съемочной группы телеканала "Таврия". Фото: t.me/k_gubareva

Съемочная группа телеканала "Таврия" оказалась под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ракетном ударе по переправе в Херсоне. В результате двое сотрудников средства массовой информации погибли. Об этом сообщила замглавы региона Екатерина Губарева в пятницу, 21 октября 2022 года.

"Погибли по меньшей мере 2 человека из команды, - написала Губарева в своем телеграм-канале. - Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области".

В подтверждение своих слов чиновник продемонстрировала фото автомобиля "Газель", на котором передвигалась попавшие под обстрел журналисты.

Как ранее писал сайт KP.RU, число погибших при ракетном ударе украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне выросло до четырех человек. Об этом рассказал замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

Напомним, украинская армия выпустила по переправе 12 ракет, предположительно, из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS. Из них только одна достигла цели, остальные были сбиты системами противовоздушной обороны.