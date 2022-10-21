Украинские военные выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 сбиты ПВО

ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне.
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Украинские военные нанесли 12 ракетных ударов по Херсону в четверг 20 октября. Целью ВСУ была переправа, которая используется гражданским населением.
Сообщается, что всего было нанесено 12 ракетных ударов. Сработали системы противовоздушной обороны.
«11 ракет сбито ПВО», - сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, она уточняется, добавили в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но попали в засаду и обратились в бегство.
Тем временем в ООН выразили беспокойство из-за ударов Украины по Белгородской области, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не был заказчиком теракта на Крымском мосту.
Также сообщалось, что российские военные уничтожили свыше 200 противников на Николаево-Криворожском направлении. Еще 18 бойцов ВСУ сдались в плен.