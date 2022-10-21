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Политика21 октября 2022 8:11

Маск назвал ошибкой желание Запада сместить Путина

Маск не верит, что следующий президент России будет дружить с Западом
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Илон Маск

Илон Маск

Фото: REUTERS

Маловероятно, что следующий президент России будет настроен на дружеские отношения с Западом. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в пятницу, 21 октября 2022 года.

Основатель компаний SpaceX и Tesla уверен, что желание некоторых западных политиков сместить российского лидера Владимира Путина является ошибкой.

"Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль - это не Олимпиада для славных парней", - написал Маск в Twitter.

Как ранее писал сайт KP.RU, Илон Маск оценил шутку заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева про отставку британского премьера Лиз Трасс и салат-латук, назвав ее "весьма хорошим троллингом".

Напомним, Маск также спросил Медведева о ситуации на Артемовском направлении. В ответ зампред Совета безопасности РФ пригласил американского предпринимателя на День Победы в Москву.