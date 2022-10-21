Илон Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про отставку Трасс и салат

Илон Маск оценил шутку Дмитрия Медведева про отставку британского премьера. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск оценил шутку заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева про отставку британского премьера Лиз Трасс и салат-латук.

«Весьма хороший троллинг, если честно», - написал Маск в Twitter.

Напомним, Медведев прокомментировал решение премьера Британии Лиз Трасс уйти в отставку твитом «Пока, пока, поздравляю латук».

Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс покинет пост премьер-министра спустя 35 дней – это время, через которое разлагается салат-латук. Но уже через шесть дней после того, как издание начало видеотрансляцию, чтобы «наблюдать за гонкой» между Трасс и салатом в режиме реального времени, политик сообщила об отставке.

Ранее, комментируя назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра, Медведев назвал ее «термоядерной русофобкой».

20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку, пробыв в должности всего 44 дня. Политик призналась, что не справилась со своей миссией.