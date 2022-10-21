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Политика21 октября 2022 3:13

Илон Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про отставку Трасс и салат

Ранее британские букмекеры принимали ставки на сроки отставки британского премьера
Мария ПАВЛОВА
Илон Маск оценил шутку Дмитрия Медведева про отставку британского премьера.

Илон Маск оценил шутку Дмитрия Медведева про отставку британского премьера.

Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск оценил шутку заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева про отставку британского премьера Лиз Трасс и салат-латук.

«Весьма хороший троллинг, если честно», - написал Маск в Twitter.

Напомним, Медведев прокомментировал решение премьера Британии Лиз Трасс уйти в отставку твитом «Пока, пока, поздравляю латук».

Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс покинет пост премьер-министра спустя 35 дней – это время, через которое разлагается салат-латук. Но уже через шесть дней после того, как издание начало видеотрансляцию, чтобы «наблюдать за гонкой» между Трасс и салатом в режиме реального времени, политик сообщила об отставке.

Ранее, комментируя назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра, Медведев назвал ее «термоядерной русофобкой».

20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку, пробыв в должности всего 44 дня. Политик призналась, что не справилась со своей миссией.