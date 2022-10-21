Кадыров сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на участке, подконтрольном спецназу «Ахмат»

Кадыров сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на одном из участков Фото: личная страница Рамзана Кадырова в соцсети

Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону на одном из участков, подконтрольных отряду специального назначения «Ахмат», сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«На одном из участков, подконтрольных спецназу «Ахмат», враг предпринял неудачную попытку прорвать линию обороны. Однако ответ наших бойцов не заставил себя долго ждать. Как итог – уничтоженный танк, БМП, а также некоторое количество личного состава», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, украинские войска раз за разом предпринимают неудачные попытки прорваться, неся большие потери в технике и живой силе. По его словам, спецназ «Ахмат» уверенно держит ситуацию под контролем.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Чечни показал видео со своими сыновьями на передовой. По словам Кадырова, они участвуют в боевых действиях на линии соприкосновения с украинскими националистическими формированиями. В одном из эпизодов они обеспечивали огневое прикрытие российским военным при наступлении, сообщил он.