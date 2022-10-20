Кадыров показал видео со своими сыновьями на передовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чеченский лидер Рамзан Кадыров обнародовал видео со своими сыновьями на передовой. По словам Кадырова, они участвуют в боевых действиях на линии соприкосновения с украинскими националистическими формированиями. В частности, в одном из эпизодов они обеспечивали огневое прикрытие российским военным при наступлении.

«Внуки Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами. Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело», - написал Рамзан Кадыров в комментарии к видео.

Глава Чечни также иронично высказался о «диванных моджахедах», которые «продолжают на словах захватывать территории у российской армии, при этом находясь за сотни, а то и тысячи километров от линии фронта», отметив, что такое поведение вызывает лишь смех.

Ранее Рамзан Кадыров поддержал решение о введении военного положения в новых российских регионах и выразил мнение, что если после принятых в среду, 19 октября, президентом России Владимиром Путиным решений одна пуля полетит в сторону РФ, нужно не просто ударить по украинским центрам принятия решений, а стереть их с лица земли.

Также Рамзан Кадыров отметил успехи ВС России в зоне СВО и заявил, что теперь спецоперация пойдет «по-другому пути» на условиях России.