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Политика21 октября 2022 9:43

Эрдоган заявил о планах в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Турецкий лидер отметил, что российский президент теперь «более открыт» для переговоров с Киевом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эрдоган заявил о планах в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Эрдоган заявил о планах в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени планирует провести телефонные переговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив, что глава российского государства теперь «более открыт» для переговоров с Киевом.

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», - заявил турецкий лидер в пятницу, 21 октября, после своего визита в Азербайджан.

Напомним, накануне представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил о том, что в ближайшее время проведение личной встречи российского и украинского президентов вряд ли возможно, отметив также, что Эрдоган и его соратники долгое время пытались организовать встречу Путина и Зеленского, предполагалось, что она могла бы пройти в Турции.