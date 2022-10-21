Эрдоган заявил о планах в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени планирует провести телефонные переговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив, что глава российского государства теперь «более открыт» для переговоров с Киевом.

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», - заявил турецкий лидер в пятницу, 21 октября, после своего визита в Азербайджан.

Напомним, накануне представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил о том, что в ближайшее время проведение личной встречи российского и украинского президентов вряд ли возможно, отметив также, что Эрдоган и его соратники долгое время пытались организовать встречу Путина и Зеленского, предполагалось, что она могла бы пройти в Турции.