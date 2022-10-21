Песков заявил, что Путин всегда открыт для переговоров с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмтирий Песков заявил, президент России Владимир Путин был всегда открыт для переговоров. Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который отметил, что глава российского государства теперь «более открыт» для переговоров с Киевом.

«Путин был открыт для переговоров с самого начала. Президент неоднократно сам об этом говорил», - заявил представитель Кремля, отметив, что российский президент «пытался инициировать переговоры» и с Вашингтоном, и с Североатлантическим альянсом, и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще до начала специальной военной операции на Украине.

По его словам, «изменилось только, наверное, позиция украинской стороны, потому что она за это время кодифицировала тему непродолжения переговоров с РФ». «Теперь украинский закон запрещает какие-либо переговоры», - добавил пресс-секретарь российского лидера.