Как распознать воспаление суставов: рекомендации врача Фото: Shutterstock

Проблемы с суставами актуальны для людей разных возрастов. Кроме того, причинами неприятных ощущений могут стать разные причины, совершенно не связанными с полученной накануне травмой или очевидным повреждением костно-суставной системы.

По словам врача-хирурга "СМ-Клиника" Мери Амбарцумян, распознать воспаление суставов на ранней стадии можно, если обращать внимание на изменения своего тела и необычные ощущения.

- Если говорить про артрит, то это собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии. Причина развития воспаления в суставе может быть связана как с недавно перенесенным острым респираторным заболеванием, так и с инфекционными заболеваниями, передающимися половым путем, - объяснила эксперт.

Также доктор добавила, что среди симптомов могут быть увеличение сустава за счет избыточного выделения суставной жидкости, ощущение тепла в области воспаленного сустава, отечность, покраснение, деформация сустава и ограничение движений. Об этом пишет Газета.Ru.

Среди других признаков воспаления суставов Амбарцумян отнесла повышение температуры, высыпания на теле и ощущение скованности.

Накануне телеканал "360" сообщал, что травматолог-ортопед Константин Терновой предупредил, что слишком интенсивный бег по утрам опасен для здоровья. Медик добавил, что во время бега люди часто травмируют лодыжки и коленные суставы. Чтобы такого не произошло, он рекомендует больше ходить пешком. Особенно полезна, по его словам, скандинавская ходьба.