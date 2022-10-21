Бундесбанк заявил, что экономика Германии находится на пороге рецессии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Резкий спад деловой активности в Германии становится более вероятным, а экономика страны находится на пороге рецессии. Такую оценку в представленном в пятницу, 21 октября, ежемесячном докладе дал Федеральный банк ФРГ (Бундесбанк).

«Экономика, по всей видимости, находится на пороге рецессии», - сказано в докладе Бундесбанка.

Как отмечается в докладе несмотря на то, что в третьем квартале 2022 года экономические показатели «в некоторой степени остались без изменений», в зимние месяцы стоит ждать их снижения.

Эксперты регулятора назвали основной проблемой для промышленности и потребителей Германии обеспечение стабильного энергоснабжения. «Нормирования потребления газа, правда, скорее всего, не будет, но высокие расходы на энергию могут в промышленности привести к сокращению объемов производства», - заявили Бундесбанка, которые также ожидают снижения покупательной способности в ФРГ.

Напомним, днем ранее, 20 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия уже сейчас преодолела зависимость от поставок российского газа. По его словам, на сегодняшний день страна стремится сократить потребление голубого топлива на 20%.