В Раде заявили, что Украина уже потратила весь годовой бюджет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины уже израсходовали весь годовой бюджет страны, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«С 24 февраля по 15 октября мы израсходовали из бюджета 1,4349 триллиона гривен. Только за 230 дней боевых действий мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, 605 миллиардов гривен (16,3 миллиарда долларов) были потрачены на заработные платы (42,2% расходов), из них 458,5 миллиарда гривен (12,4 миллиарда долларов) направлены на зарплаты военным. На социальное обеспечение пошло 301,4 миллиарда гривен (8,1 миллиарда долларов) – это 21% расходов бюджета, на покупку военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения потрачено 190,2 миллиарда гривен (5,1 миллиарда долларов), или 13%.

Меньше всего было потрачено на медицинское обслуживание украинцев и на погашение государственного долга – 86 миллиардов и 81,6 миллиарда гривен соответственно. В структуре расходов они занимают 6% и 5,7%.

Тем временем Украина проинформировала руководство Евросоюза, что нуждается в 3-4 миллиардов евро в месяц от ЕС и США для покрытия своих базовых потребностей.