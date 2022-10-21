Регионам следует перенять лучшие практики адаптации к климатическим рискам у Москвы

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве 18 и 19 октября на площадке МИА «Россия сегодня» прошли «Климатические диалоги». В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия «Стратегии адаптации: как регионы адаптируются к климатическим рискам».

Сегодня в стране и российских регионах идет системная последовательная работа, которая согласуется с национальными целями в сфере климата и устойчивого развития. Одним из индикаторов устойчивой работы является показатель сокращения выбросов парниковых газов. «Этот показатель характеризует энергоэффективность и устойчивость экономики, ее ресурсоэффективность, сокращение воздействия на окружающую среду. Он способен отразить, является ли развитие городов, регионов, отраслей экстенсивным или эффективным», - сказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Он отметил, что в столице более 10 лет реализуются государственные программы, которые уже позволили повысить адаптационный потенциал инфраструктуры города и городского хозяйства, экономики в целом.

За этот период Москве удалось добиться существенного снижения выбросов парниковых газов: на 18% от уровня 2013 года.

Одним из важных направлений, которому мегаполисы должны уделять внимание, является комфортная городская среда, повышение уровня жизни и состояния здоровья человека.

— Изменение климата влияет на здоровье населения. Это не только соматическое здоровье и инфекционные заболевания, а еще и на миграцию людей [в следствие неблагоприятного климата]. Управляющие структуры предпочитают больше денег тратить на лечение, нежели на профилактику, — заявил во время выступления заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор Борис Ревич.

Эксперт призвал метеослужбы делать заблаговременные предупреждения, администрации регионов готовить систему здравоохранения и всего социального сектора, набирать волонтеров и распространять у себя лучшие медицинские практики, по примеру тех, что наработаны в Москве.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Елена Акентьева презентовала свежий оценочный доклад об изменениях климата в стране. В нем специалисты Росгидромета прогнозируют, какие трансформации произойдут с климатом в середине века. Например, в Центральном федеральном округе ожидается дефицит холода. Значит вырастут расходы на кондиционирование воздуха.

Эксперт рассказала, что за 60 лет в Москве среднегодовая температура выросла на три градуса. В то же время модератор дискуссии Евгений Гашо — доцент «Национального исследовательского университета «МЭИ» — подчеркнул, что прямой связи между климатическими изменениями и адаптацией городов нет.

— Взять 5 сентября этого года. Вспомните, мы зубами стучали от холода! — иронично заметил Гашо, обращая внимание, что вопреки тренду на потепление, экономии отопления не происходит.

Руководитель проекта КБ «Стрелка» Анастасия Нестерова считает, что противостоять изменениям климата нужно на нескольких уровнях. Первый — благоустройство. Климатический комфорт жителей можно повышать, возводя сухие фонтаны и проводя озеленение. Второй – внедрение технологий «зеленого» строительства. Третий уровень: работа с инфраструктурой, включая развитие рельсового транспорта. Чтобы собрать все воедино и эффективно реализовывать, нужно создавать стратегические мастер-планы — это комплексный инструмент преобразования городов.

Во время панельной дискуссии проектное отделение «Инсолар-Инвест» презентовало электронную базу «Типовой климатический год города Москвы». В ней представлены почасовые значения температуры в столице, которые помогут строителям и представителям городского хозяйства оценивать среднегодовой расход энергии на отопление и охлаждение зданий.