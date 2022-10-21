Вашингтон заблокировал участие России в конференции МАГАТЭ в США

Представители РФ не смогут принять участие в предстоящей важной конференции МАГАТЭ Фото: REUTERS

В российской государственной корпорации "Росатом" сообщили о том, что Вашингтон заблокировал участие представителей РФ в ближайшей конференции МАГАТЭ в Соединенных Штатах.

В госкорпорации назвали такие недружественные действия США неуважением Вашингтона к МАГАТЭ.

"Американская сторона, по сути, заблокировала участие России в международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США. Считаем это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ – центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщение, размещенном в официальном телеграм-канале "Росатома".

На конференции теоретически могла быть затронута и тема безопасности на Запорожской атомной электростанции, территория которой (как и город Энергодар, в котором расположена АЭС) подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Ранее эту тему в ходе личной встречи в Санкт-Петербурге подробно обсуждали российский президент Владимир Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.