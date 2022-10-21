В Чувашии будет высажено более 127 тысяч деревьев

Оставшуюся работу планируется завершить в ближайшие выходные на территориях Чебоксарского и Опытного лесничеств.

Согласно итогам 2021 года, Чувашия занимает 4 место в стране по эффективности ведения лесного хозяйства. Об этом в ходе Всероссийской акции «Сохраним лес» рассказал Глава Чувашии Олег Николаев. В акции также приняли участие генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Также Олег Николаев отметил, что работа, которая сейчас проводится в регионе по лесовосстановлению и развитию лесного хозяйства, хорошо организована, что и позволяет республике держать высокую планку с точки зрения федеральных стандартов.

Денис Буцаев рассказал, что сегодня вместе с Главой республики обсуждается множество проектов, связанных с экологией. Он также заключил, что экологическое развитие любого субъекта должно являться экономическим драйвером развития.