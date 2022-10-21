Неизвестный бросил бутылки с краской в здание консульства РФ в Лейпциге

Неизвестный кинул бутылки с краской в российское консульство в Лейпциге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный злоумышленник несколько бутылок с желтой и синей краской в здание российского генконсульства в Лейпциге. Соответствующую информацию распространила полиция федеральной земли Саксония.

"В результате происшествия нанесен ущерб внешней стене и воротам генконсульства. Инцидент произошел 20 октября 2022 года поздно вечером. Злоумышленник скрылся на велосипеде. Полиция сейчас ищет свидетелей происшествия", - цитирует информагентство ТАСС официальное заявление силовиков.

Правоохранители Саксонии не исключают, что нападение на российское генконсульство в Лейпциге произошло по политическими причинам.

Ранее - вечером 10 октября нынешнего года - неизвестные забросали посольство России в ФРГ, расположенное в Берлине, шестью воздушными шарами и двумя бутылками с красной краской. Они угодили в дверь и перила здания, обошлось без пострадавших.

По словам официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, адекватной реакции на этот вопиющий инцидент от немецких силовиков в итоге так и не последовало. Как утверждает Захарова, полиция Берлина не попыталась помешать злоумышленникам, также никто из вандалов в итоге так и не был задержан правоохранителями.