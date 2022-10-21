Украина с ноября 2022 перейдет на натовскую систему логистики LOGFAS в ВСУ Фото: REUTERS

В 2022 году Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS.

Отмечается, что, начиная с ноября, более 300 операторов данной программы приступят к работе,. Об этом сообщили в украинском Минобороны.

- Утверждена дорожная карта масштабирования LOGFAS до конца 2022 и на 2023 год. Программа станет одним из главных инструментов цифровизации логистики в вооруженных силах (ВСУ) и обеспечит логистическое планирование не только международной помощи, - сообщает пресс-служба ведомства.

Также уточняется, что на Украине запущено три уровня учета поставок и использования оружия: программа LOGFAS, новая программа учета и логистики военной техники "Каравай" и модуль на базе программы "СОТА". Напомним, еще в марте этого года сообщалось, что Украина открывает границы для грузов из НАТО.

Накануне сообщалось, что власти Украины уже израсходовали весь годовой бюджет страны. Как заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, 605 миллиардов гривен (16,3 миллиарда долларов) были потрачены на заработные платы (42,2% расходов), из них 458,5 миллиарда гривен (12,4 миллиарда долларов) направлены на зарплаты военным.