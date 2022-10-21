Украина вводит спецудостоверение для граждан, которые могут вернуться в страну из России

Украинский премьер Денис Шмыгаль сделал важное заявление для граждан страны, которые совершают поездки в Россию Фото: REUTERS

Киевские власти решили начать вручать “специальное удостоверение” гражданам страны, которые вернуться в Украину из России. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение в Украину", - пояснил украинский премьер.

Как сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на Шмыгаля, желающим получить "специальной удостоверение" украинца нужно будет обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции страны.

При этом высокопоставленный украинский чиновник не уточнил, с какой целью предъявляется документ, отличающий одних граждан страны от других. Из официальных разъяснений украинский властей ясно лишь, что данный документ может позволить вернуться на Украину тем гражданам, которые сейчас находятся в недавно присоединенных к РФ регионах (ЛДНР, Херсоне и Запорожье).