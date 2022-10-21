Washington Post: Изъятые из резиденции Трампа документы содержали информацию об Иране и Китае Фото: REUTERS

Секретные документы, которые были изъяты агентами ФБР из резиденции бывшего американского лидера Дональда Трампа, содержали информацию об Иране и Китае. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

В тексте статьи отмечается, что в бумагах речь шла про ракетную программу Ирана и работу американской разведки, нацеленную на Китай.

- По словам людей, знакомых с ситуацией, некоторые из секретных документов, обнаруженных ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, включали весьма секретные данные об Иране и Китае. По некоторым данным, такая информация, если она будет передана другим, может раскрыть методы сбора разведданных, которые Соединенные Штаты хотят скрыть от мира, - говорится в публикации американского издания.

По словам экспертов, несанкционированное раскрытие конкретной информации в документах может создать множество рисков. Люди, помогающие разведывательным службам США, могут оказаться под угрозой, а методы сбора могут быть скомпрометированы, отмечают журналисты.

Накануне сообщалось, что американские СМИ утверждают, что экс-президент США Дональд Трамп, покидая Белый дом, забрал с собой переписку с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. То, что переписка была помечена грифом "секретно", Трампа, конечно, не остановило.

Обыски, прошедшие в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа, заставили американские СМИ задуматься: а в чем подозревают экс-главу Белого дома и что будет, если его признают виновным. Издание Business Insider утверждает, что Трамп нарушил как минимум 8 федеральных законов, а совокупное наказание за это может превысить лишение свободы на срок свыше 90 лет.