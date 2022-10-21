Белгородской губернатор Гладков сообщил о пострадавшей в результате попадания снаряда в предприятие в Шебекино Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 21 октября сообщил о ЧП в Шебекинском округе. По его словам, из-за обстрела произошел пожар на промышленном предприятии.

- На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда, - написал глава региона в посте в своем телеграм-канале.

Также он уточнил, что предварительно, в результате случившегося пострадала женщина, сейчас ее госпитализировали в медучреждение. Гладков добавил, что все оперативные службы находятся на месте. Более подробную информацию он намерен сообщить позже.

16 октября губернатор Белгородской области сообщал о двух раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. А днем ранее Министерство обороны РФ заявило, что на полигоне ЗВО в Белгородской области прямо в ходе занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к участию в спецоперации, был совершен теракт.